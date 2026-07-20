Назаров: ЧМ по хоккею без России равносилен ЧМ по футболу без Испании или Аргентины

Известный тренер Андрей Назаров высказался о важности отсутствия сборной России на чемпионате мира по хоккею.

«Завершился чемпионат мира по футболу. Получился интересный и яркий турнир. Конечно, сказался не совсем удобный североамериканский часовой пояс, но в целом болельщики получили удовольствие, а все предыдущие рекорды по посещаемости и прибыли для организаторов оказались побиты. Сыграно много классных встреч, в финале сильнейшего выявляли две лучшие и самые мастеровитые на сегодняшний день сборные.

Хочется, чтобы и на чемпионатах мира по хоккею выступали все сильнейшие, а не то, что мы видим сейчас, когда политика вмешивается в спорт. Чемпионат мира по хоккею без сборной России равносилен чемпионату мира по футболу без сборных Испании или Аргентины. Совсем скоро пройдут выборы нового президента ИИХФ, наш функционер-русофоб (нынешний президент организации Люк Тардиф.— Прим. «Чемпионата») уйдёт на пенсию. У его сменщика будет очень много работы, придётся исправлять огромное количество ошибок своего предшественника. Будем надеяться на лучшее и ждать финала между сборными России и США. Он соберёт огромную кассу и сможет конкурировать во всех рейтингах с футбольным финалом», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.