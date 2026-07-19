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Овечкин — о Дзюбе: на воротах ему лучше не стоять, я забил ему в очко

Овечкин — о Дзюбе: на воротах ему лучше не стоять, я забил ему в очко
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об Артёме Дзюбе. 40-летний хоккеист и 37-летний футболист вместе с семьями провели отпуск в Турции. Спортсмены являются хорошими друзьями и частенько шутят друг над другом.

«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол. А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин на шоу FONtour.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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