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«Скромно. В России отдыхали посерьёзнее». Никишин — о праздновании чемпионства «Каролины»

«Скромно. В России отдыхали посерьёзнее». Никишин — о праздновании чемпионства «Каролины»
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин поделился мнением о чемпионском параде в честь победы команды в Кубке Стэнли.

– Что запомнилось на чемпионском параде?
– Атмосфера, людей очень много. Город такой – все простые, приезжают часа за четыре до игры и жарят барбекю на парковке. У нас постоянно полные трибуны.

– Тебе понравилась организация парада?
– Вообще классно. Все ждали, и ребята рассказывали, что все в ожидании, и видео смотрели с прошлых парадов. Это круто.

– Много видео выкладывали с вечеринок. Когда ты отошёл от празднования?
– На самом деле, такие празднования были минутными. Просто так, для видео. Всё было скромно. Когда я на стол залез, это Свечников сказал мне сделать. Мы сняли видео и пошли домой. Все подустали и рано разъезжались. Кубок забирали до полуночи, и моментально все рассыпались. Для меня это было удивительно, мне кажется, что в России отдыхали посерьёзнее. У меня были такие ожидания, а всё было просто: собирались с семьями дома у капитана, общались. Мне понравилось, – цитирует Никишина «Спорт-экспресс».

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