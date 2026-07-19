«Эдмонтон» заставил Коммодора удалить посты в соцсетях, где тот называл Бэбкока подонком

«Эдмонтон Ойлерз» заставил бывшего защитника НХЛ Майка Коммодора удалить свои посты в соцсетях, где тот называл подонком нового главного тренера канадской команды Майка Бэбкока.

«Привет, «Эдмонтон». Извиняюсь за задержку, был занят. Получил ваше письмо с требованием удалить пост в социальных сетях, прекратить противоправные действия и так далее. Я удалил его, можете не благодарить. Но ваши угрозы не отменяют моего мнения», – написал Коммодор в соцсети Х.

Позднее он опубликовал ещё одно сообщение.

«После разговора с моим адвокатом я откорректировал свой изначальный пост и заново его публикую. Хорошего дня. Родители, проследите за своим сыном, если он находится в тренировочном лагере «Ойлерз». ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, «Ойлерз» наняли подонка, который сейчас в здании. Не оставляйте ребёнка наедине с ним», – заявил Коммодор.