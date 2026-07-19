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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина. Хоккеист сделал совместное фото с трофеем и тренером по физической подготовке Дмитрием Яшанькиным.

Фото: личный архив Радулова

Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков за результативность. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.

В прошедшем сезоне железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

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