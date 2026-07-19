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Антон Слепышев назвал причины слабого сезона московского «Динамо»

Антон Слепышев назвал причины слабого сезона московского «Динамо»
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев назвал причины неудовлетворительного результата московского «Динамо» в прошлом сезоне. Бело-голубые всухую уступили минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Для «Динамо» сезон был неудовлетворительным, как раз был такой год определяющий. Все ставки были на состав, но так скажу, за именно за команду, за ребят, за игроков, да, мы не сыграли на должном уровне, наверное, каждый не показал того, что от нас ждали. Плюс были изменения в руководстве, в тренерском штабе по ходу сезона. Это тоже повлияло на нас, так скажем, какой-то период подошёл к концу в «Динамо», и там требовалась перестройка, чем сейчас клуб и занимается», — сказал Слепышев в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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