Слепышев поделился ожиданиями от выступления за «Автомобилист»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев назвал причины неудовлетворительного результата московского «Динамо» в прошлом сезоне. Бело-голубые всухую уступили минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

— С какими ожиданиями вы переходите в Автомобилист? Чего ждёте от, может быть, Екатеринбурга?

— В Екатеринбурге тоже, скажем так, уже много лет строится команда и большие ожидания, большие задачи, и команда, скажем, Вот-вот должна выстрелить, но этого не происходит, поэтому сейчас опять строится очень опытный, скажем так, взрослый состав, опытный тренерский штаб, и я думаю, нам много времени на перестройку не даётся, поэтому сразу будут требовать результат. Собственно, и мы сами игроки, этого ждём, и очень мало времени у нас на подготовку, на сыгранность.

— Насколько трудным был, трудно было принять переход в играл ли какой-то ключевой фактор роль тренера?

— Да, мне нечего сказать, что сыграла роль тренера. Я знаком с Алексеем Николаевичем Кудашовым, который приглашал меня в «Динамо». Поэтому его было личное приглашение. И я с удовольствием еду и в Екатеринбург, и в «Автомобилист». Опять же повторюсь, что клуб ставит самые высокие задачи, мне знакомы требования, поэтому ожидания самые хорошие, — сказал Слепышев в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.