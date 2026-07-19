15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слепышев поделился ожиданиями от выступления за «Автомобилист»

Слепышев поделился ожиданиями от выступления за «Автомобилист»
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев назвал причины неудовлетворительного результата московского «Динамо» в прошлом сезоне. Бело-голубые всухую уступили минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

— С какими ожиданиями вы переходите в Автомобилист? Чего ждёте от, может быть, Екатеринбурга?
— В Екатеринбурге тоже, скажем так, уже много лет строится команда и большие ожидания, большие задачи, и команда, скажем, Вот-вот должна выстрелить, но этого не происходит, поэтому сейчас опять строится очень опытный, скажем так, взрослый состав, опытный тренерский штаб, и я думаю, нам много времени на перестройку не даётся, поэтому сразу будут требовать результат. Собственно, и мы сами игроки, этого ждём, и очень мало времени у нас на подготовку, на сыгранность.

— Насколько трудным был, трудно было принять переход в играл ли какой-то ключевой фактор роль тренера?
— Да, мне нечего сказать, что сыграла роль тренера. Я знаком с Алексеем Николаевичем Кудашовым, который приглашал меня в «Динамо». Поэтому его было личное приглашение. И я с удовольствием еду и в Екатеринбург, и в «Автомобилист». Опять же повторюсь, что клуб ставит самые высокие задачи, мне знакомы требования, поэтому ожидания самые хорошие, — сказал Слепышев в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Материалы по теме
Полная перезагрузка. Что ждёт «Динамо» после радикального обновления состава?
Полная перезагрузка. Что ждёт «Динамо» после радикального обновления состава?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android