«Не верю в то, что мы сильно отстали». Слепышев — об уровне российского хоккея

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев высказался об уровне российского хоккея на фоне отстранения сборной от международных соревнований.

— Вот сейчас, спустя четыре с половиной года, как бы вы оценили уровень российского хоккея? Насколько он упал, насколько он держится и насколько трудно будет вернуться?

— Хороший вопрос, но, опять же, наверное, мои ожидания, насколько сейчас открывается много школ, сколько сейчас занимается ребят, сколько появляется много молодых талантов, насколько плотным становится чемпионат КХЛ. Я, честно, не верю в то, что мы сильно отстали от международной арены. Потом также по результатам прошлого чемпионата мира те же норвежцы показали бронзу, обыграв канадцев, я считаю, уровень КХЛ подрос, именно подрос в плане уровня мирового хоккея, какие тенденции сейчас.

Также много молодых ребят, кто заявляет о себе в НХЛ. Поэтому я считаю, что наша сборная вернётся абсолютно конкурентоспособный, и останутся такие же задачи, как и были, это только победа, — сказал Слепышев в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.