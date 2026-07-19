Бывший вратарь сборной России рассказала об уровне женского хоккея в стране

Бывший вратарь сборной России Анна Пругова заявила, что уровень женского хоккея в стране немного падает из-за отсутствия опыта международных матчей.

— Если уже говорить про женский хоккей, как дела у него сейчас? У российского женского хоккея? На каком он уровне? Поменялось ли, может быть, за последние там четыре-пять лет что-то в плане соревновательной конкурентной способности?

— Давайте буду честна, конечно, но если оценивать по десятибалльной шкале, то сейчас мы находимся, наверное, где-то на четвёрочку точно. Потому что всегда есть куда расти. Сравнивая как раз с международной ареной, да, в связи с тем вот этим небольшим продолжительным уже даже занавесом, отсутствием международной арены, уровень немного начинает падать. Уровень на международном льду гораздо выше, гораздо сильнее, жёстче.

Это я говорю именно про женский сейчас хоккей. И мы сейчас пока, в отсутствие международного опыта, стараемся внедрять такой колоссальный опыт, как силовую борьбу в женском хоккее, что очень важно, что тоже возможно и нужно. И также. Это постепенно девчонок привлекать в этот вид спорта. Ну и в целом, конечно, сейчас очень отрадно, что появилась такая лига за океаном PDWCL — это профессиональная женская хоккейная лига, и уже на новом уровне у нас девчонок несколько будет туда задрафтованное. Некоторые уже есть две девчонки, которые имеют опыт выступления там. А ещё в это межсезонье пополнили две команды, ещё новые наши две представительницы, — сказала Пругова в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.