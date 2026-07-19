Стало известно, за кого будет болеть Овечкин в финале чемпионата мира по футболу — 2026

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с майкой сборной Аргентины по футболу. Российский хоккеист будет поддерживать аргентинцев в финальном матче чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля.
Фото: RMNB
Ранее Овечкин неоднократно выражал поддержку лидеру аргентинской сборной Лионелю Месси.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с бывшим футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.