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Слепышев ответил на вопрос, жалеет ли он об этапе своей карьеры в НХЛ

Слепышев ответил на вопрос, жалеет ли он об этапе своей карьеры в НХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев высказался о своей карьере в Национальной хоккейной лиге. С 2015 по 2018 год Слепышев выступал за «Эдмонтон Ойлерз», где провёл 102 матча и набрал 23 (10+13) очка.

— А как вы вспоминаете свой опыт игры в НХЛ? Вы не жалеете?
— Нет, я ни в коем случае не жалею, естественно жить в прошлом, анализировать, там, рано я уехал, не рано я побывал в отличном городе, встретил много людей, поиграл и с Макдэвидом и с Драйзайтлем. Для меня это отличный опыт. Я вспоминаю только положительное. Естественно, сейчас уже прошло там порядка 10 лет. Конечно, понимаешь, в чём были ошибки, чего не хватило, но, опять же, это опыт, и всё это приходит со временем.

— Главное, что изменили бы в подходе в то время?
— Ну, опять же, психологически стал более устойчивее, что там всё это воспринималось более болезненно: попал в состав, не попал, закрепился. Сейчас это воспринимаешь нормально, проходишь свои какие-то неудачи более стабильно, возвращаешься быстрее. Я бы, наверное, отметил именно психологическую подготовку, — сказал Слепышев в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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