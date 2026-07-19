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Голдобин — о ЧМ по футболу: болел за Роналду. Говорят, что его специально сливали, я верю

Голдобин — о ЧМ по футболу: болел за Роналду. Говорят, что его специально сливали, я верю
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Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что будет поддерживать сборную Испании в финальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Испания или Аргентина. Вообще, за кого болел?
— Я болел за Роналду, само собой. К сожалению, не помогли ему партнёры (усмехнулся). Многие говорят, что его специально сливали, я в это верю. А так, болельщики и судьи помогают Месси, поэтому я за Испанию, — сказал Голдобин в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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