Голдобин — о ЧМ по футболу: болел за Роналду. Говорят, что его специально сливали, я верю

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что будет поддерживать сборную Испании в финальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

— Испания или Аргентина. Вообще, за кого болел?

— Я болел за Роналду, само собой. К сожалению, не помогли ему партнёры (усмехнулся). Многие говорят, что его специально сливали, я в это верю. А так, болельщики и судьи помогают Месси, поэтому я за Испанию, — сказал Голдобин в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.