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Александр Овечкин с женой посетил финал чемпионата мира по футболу — 2026

Александр Овечкин с женой посетил финал чемпионата мира по футболу — 2026
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией посетил финал чемпионата мира по футболу — 2026. Ранее российский хоккеист заявил, что будет поддерживать аргентинцев в финальном матче мирового первенства между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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