«Вашингтон» стал третьим клубом по качеству усиления в межсезонье по версии The Athletic

The Athletic опубликовал рейтинг эффективности команд НХЛ в межсезонье. За основу был взят Net Rating (показатель продвинутой статистики, оценивающий вклад хоккеиста в атаку и оборону команды) всех игроков, пришедших в клуб и покинувших его. Клубы с положительным Net Rating стали сильнее, с отрицательным – слабее.
Список получился следующим:
1. «Нэшвилл Предаторз», +27.
2. «Нью-Йорк Рейнджерс», +26.
3. «Вашингтон Кэпиталз», +23.
4. «Торонто Мэйпл Лифс», +21.
5. «Нью-Джерси Дэвилз», +14.
6-7. «Флорида Пантерз», +8.
6-7. «Виннипег Джетс», +8.
8. «Филадельфия Флайерз», +4.
9. «Сан-Хосе Шаркс», +3.
10. «Юта Маммот», +2.
11-13. «Чикаго Блэкхоукс», +1.
11-13. «Ванкувер Кэнакс», +1.
11-13. «Монреаль Канадиенс», +1.
14. «Сиэтл Кракен», 0.
15-17. «Тампа-Бэй Лайтнинг», -2.
15-17. «Детройт Ред Уингз», -2.
15-17. «Бостон Брюинз», -2.
18-19. «Миннесота Уайлд», -3.
18-19. «Каролина Харрикейнз», -3.
20-22. «Даллас Старз», -4.
20-22. «Калгари Флэймз», -4.
20-22. «Коламбус Блю Джекетс», -4.
23. «Лос-Анджелес Кингз», -6.
24. «Сент-Луис Блюз», -7.
25. «Эдмонтон Ойлерз», -8.
26-27. «Нью-Йорк Айлендерс», -9.
26-27. «Вегас Голден Найтс», -9.
28. «Питтсбург Пингвинз», -10.
29. «Колорадо Эвеланш», -13.
30-31. «Анахайм Дакс», -14.
30-31. «Оттава Сенаторз», -14.
32. «Баффало Сэйбрз», -15.