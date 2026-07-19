«Вашингтон» стал третьим клубом по качеству усиления в межсезонье по версии The Athletic

The Athletic опубликовал рейтинг эффективности команд НХЛ в межсезонье. За основу был взят Net Rating (показатель продвинутой статистики, оценивающий вклад хоккеиста в атаку и оборону команды) всех игроков, пришедших в клуб и покинувших его. Клубы с положительным Net Rating стали сильнее, с отрицательным – слабее.

Список получился следующим:

1. «Нэшвилл Предаторз», +27.

2. «Нью-Йорк Рейнджерс», +26.

3. «Вашингтон Кэпиталз», +23.

4. «Торонто Мэйпл Лифс», +21.

5. «Нью-Джерси Дэвилз», +14.

6-7. «Флорида Пантерз», +8.

6-7. «Виннипег Джетс», +8.

8. «Филадельфия Флайерз», +4.

9. «Сан-Хосе Шаркс», +3.

10. «Юта Маммот», +2.

11-13. «Чикаго Блэкхоукс», +1.

11-13. «Ванкувер Кэнакс», +1.

11-13. «Монреаль Канадиенс», +1.

14. «Сиэтл Кракен», 0.

15-17. «Тампа-Бэй Лайтнинг», -2.

15-17. «Детройт Ред Уингз», -2.

15-17. «Бостон Брюинз», -2.

18-19. «Миннесота Уайлд», -3.

18-19. «Каролина Харрикейнз», -3.

20-22. «Даллас Старз», -4.

20-22. «Калгари Флэймз», -4.

20-22. «Коламбус Блю Джекетс», -4.

23. «Лос-Анджелес Кингз», -6.

24. «Сент-Луис Блюз», -7.

25. «Эдмонтон Ойлерз», -8.

26-27. «Нью-Йорк Айлендерс», -9.

26-27. «Вегас Голден Найтс», -9.

28. «Питтсбург Пингвинз», -10.

29. «Колорадо Эвеланш», -13.

30-31. «Анахайм Дакс», -14.

30-31. «Оттава Сенаторз», -14.

32. «Баффало Сэйбрз», -15.