«Не могу позволить себе потерять ещё один сезон». Бардаков — о причине ухода из «Колорадо»

Нападающий СКА Захар Бардаков заявил, что вернулся в КХЛ из-за недостатка игрового времени в прошлом сезоне в составе «Колорадо Эвеланш».

«В первую очередь из-за игрового времени. Я не могу позволить себе потерять ещё один сезон. Один год в НХЛ — это был отличный опыт, я оказался в лучшей команде регулярного чемпионата, рядом с такими игроками, как [Натан] Маккиннон, [Кейл] Макар, Валерий Ничушкин. Посмотрел, как работают люди с огромным опытом, но для молодого хоккеиста самое важное — играть, нужно доверие тренера. Многие хейтят Джареда Беднара, а мне он, наоборот, очень нравится. Мне близка его система, мне было комфортно работать под его руководством», — цитирует Бардакова «Спорт-экспресс».