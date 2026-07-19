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Коробкин: Разин в прошлом прекрасный игрок, сейчас отличный тренер. Он это доказал

Коробкин: Разин в прошлом прекрасный игрок, сейчас отличный тренер. Он это доказал
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о работе с тренером Андреем Разиным.

– Какой у вас коннект с Андреем Владимировичем Разиным?
– Абсолютно хороший диалог. Андрей Владимирович в прошлом прекрасный игрок, сейчас отличный тренер. Он это доказал на протяжении трёх сезонов в «Металлурге». Мы выиграли в первый год Кубок Гагарина. В этом сезоне мы завоевали Кубок Континента, завоевали бронзовые медали. Это огромнейший показатель, – сказал Коробкин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

Разин был назначен главным тренером «Металлурга» 10 апреля 2023 года. 24 апреля 2024 года вместе с магнитогорским «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина. 26 декабря 2025 года «Металлург» сообщил о продлении контракта Разина на два года — до конца сезона 2027/2028.

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