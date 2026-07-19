Экс-генменеджер «Крефельда» назвал фамилию того, кто является хоккейным Месси

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о том, кто является Лионелем Месси в хоккее, и отметил сочетание таланта и работоспособности.

«Сейчас много техничных и классных хоккеистов. Месси оказывал высокое влияние на игру клубов, где бы он ни выступал, и особенно в сборной. Наверное, я сравню его с Коннором Макдэвидом. Все прекрасно понимают, что он был одним из первых игроков абсолютно нового поколения – невероятная скорость, владение шайбой, дриблинг. Сумасшедший талант вместе с очень высокой работоспособностью и фанатизмом к своему делу», – цитирует Савельева «РБ Спорт».