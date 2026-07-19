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The Hockey News назвал худшего тренера предстоящего сезона в НХЛ

The Hockey News назвал худшего тренера предстоящего сезона в НХЛ
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В The Hockey News составили топ-32 действующих главных тренеров НХЛ. Сегодня издание опубликовало список с 32-го по 27-е место. Отмечается, что рейтинг основан на достижениях каждого тренера: недавней истории, истории его работы в целом, ожиданиях и репутации.

32. Джефф Блэшилл («Чикаго Блэкхоукс»);
31. Лэйн Ламберт («Сиэтл Кракен»);
30. Райан Крэйг («Вегас Голден Найтс»);
29. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл Предаторз»);
28. Майк Бэбкок («Эдмонтон Ойлерз»);
27. Райан Хаска («Калгари Флэймз»).

Ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание регулярного сезона-2026/2027, который начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами.

Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.

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