Захар Бардаков заявил о намерении вернуться в НХЛ в будущем

Российский нападающий СКА Захар Бардаков заявил, что намерен в будущем вновь выступать в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Колорадо Эвеланш» и набрал 10 очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Со СКА Бардаков заключил контракт на один сезон этим летом.

«Хочу туда вернуться. Теперь я понимаю, как там всё устроено. Эта лига заставляет каждый день становиться лучше. Постоянно работаешь над собой и понимаешь, что ты крутой чувак. Поэтому контракт подписан на год. После сезона обязательно буду рассматривать варианты возвращения», — цитирует Бардакова «Спорт-экспресс».