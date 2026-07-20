Владимир Плющев выразил сомнения насчёт перспектив Гордона в «Тракторе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил сомнения насчёт перспектив американца Скотта Гордона на посту главного тренера челябинского «Трактора».

«Сомневаюсь, что американский тренер Гордон сможет дать молодёжи «Трактора» то, что мог бы дать какой-то опытный харизматичный российский тренер. С молодёжью надо разговаривать на её языке, не уверен, что специалист из Америки владеет российским сленгом, а молодые хоккеисты говорят на английском. Чтобы игроки росли, до них надо доводить мысли на том языке, который они понимают. Через переводчика — дело бесполезное. В своё время мне после молодёжных и юниорских чемпионатов мира предлагали поработать в скандинавских командах, но я ответил, что не владею языком, а объясняться на пальцах с игроками не собираюсь.

Это нормальное по нынешним временам явление, что «Трактор» сделал ставку на молодых игроков. Значит, должна быть перспектива двух-трёх лет. Но ещё раз говорю, с молодыми надо совершенно по-другому работать и разговаривать. Сможет ли это сделать американец — не уверен», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».