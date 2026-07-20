Коннор Бедард вошёл в топ-3 лидеров НХЛ по средней зарплате

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард вошёл в топ-3 лидеров Национальной хоккейной лиги по средней зарплате. Ранее форвард продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на $ 75 млн за пять лет при средней зарплате в размере $ 15 млн за сезон.

Благодаря новому контракту Бедард вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ после Кирилла Капризова ($ 17 млн за сезон) и Лео Карлссона ($ 18 млн).

21-летний Бедард был выбран «Чикаго» в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 69 матчей, в которых набрал 75 (30+45) очков и стал лучшим бомбардиром команды. В декабре 2025-го Коннор получил травму плеча и пропустил 12 игр.