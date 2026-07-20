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В «Металлурге» рассказали, когда начали проявлять интерес к нападающему Старкову

В «Металлурге» рассказали, когда начали проявлять интерес к нападающему Старкову
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что клуб ещё зимой проявлял интерес к новичку команды нападающему Степану Старкову. В начале июня «Металлург» объявил об обмене с «Адмиралом», в результате которого состав магнитогорцев пополнил Старков, а в обратном направлении отправились голкипер Джелал‑ад‑Дин Амирбеков, защитник Кирилл Жуков и нападающий Михаил Грасс.

— Как проходили переговоры с «Адмиралом» по обмену Степана Старкова?
— С «Адмиралом» мы начали обсуждать Степана ещё зимой. Но тогда понимали, что команде нужно доиграть сезон, после чего мы вновь вернулись к переговорам, прорабатывали разные варианты и в итоге пришли к общему мнению. Считаем, что Старков добавит нашей команде скорости и габаритов. Он техничный игрок, может замкнуть передачу хорошим броском. Уверены, он усилит нашу команду, — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

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