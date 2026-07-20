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Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026

Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль. Но считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия обыграла Францию — 6:4.

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