Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль. Но считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия обыграла Францию — 6:4.