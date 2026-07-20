Экс-голкипер «Торонто» и «Детройта» Джек Кэмпбелл завершил карьеру

Бывший американский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз» Джек Кэмпбелл объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Кэмпбеллу 34 года, последним клубом в его карьере стал «Детройт Ред Уингз».

Джек начинал карьеру в системе «Далласа», в 2016-м перешёл в «Лос‑Анджелес Кингз», затем играл за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз». Летом 2024 года подписал контракт с «Детройтом».

В 2010 году он стал чемпионом мира среди молодёжи, а в 2011-м выиграл с командой бронзовую медаль, позднее также представляя взрослую сборную США на чемпионатах мира 2011-го и 2015-го, в 2015-м вновь стал обладателем бронзы.