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В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб на сезон-2026/2027

В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб на сезон-2026/2027
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Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Игорь Гришин. Отмечается, что помогать Гришину будут те же специалисты, что работали в «Нефтехимике» в прошлом сезоне.

Александр Ураков продолжит работу в должности тренера по физической подготовке, Денис Коротеев остаётся тренером по развитию, Максим Кривоножкин и Алексей Пепеляев — тренерами, Алексей Митрошин — тренером по работе с вратарями, а Александр Смирнов — видеотренером.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (1-4).

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