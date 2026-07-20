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Овечкин: переживал за Криштиану Роналду, жалко, что он не прошёл дальше на ЧМ-2026

Овечкин: переживал за Криштиану Роналду, жалко, что он не прошёл дальше на ЧМ-2026
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. На завершившемся чемпионате мира — 2026 Роналду забил три гола, а португальцы дошли до стадии 1/8 финала. Турнир выиграла сборная Испании.

— Португалия тебя расстроила? Или пофиг?
— Меня расстроила. Я переживал за Роналду. Ну, как бы…

— За ветеранчиков переживаешь?
— Да. Ну, смотри. Если Месси для меня это вообще лучший, но жалко было Роналду, что он не прошёл дальше, можно сказать, закончилась его феерия на чемпионатах мира. И за сборную, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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