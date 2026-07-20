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Плющев оценил идею проведения турнира Кубок Первых

Плющев оценил идею проведения турнира Кубок Первых
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил идею проведения турнира Кубок Первых. Он пройдёт в рамках регулярного чемпионата в сезоне-2026/2027. Участие в нём примут «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», СКА и «Автомобилист».

— Владимир Анатольевич, тема недели?
— Я так понял, что КХЛ отреагировала на критику в свой адрес, когда месяц назад втихаря отменила Кубок Открытия — и при этом ничего взамен даже не предложила. И вот пошёл, как сейчас модно говорить, креатив. Лига запустила Кубок Первых — турнир восьми команд, большинство из которых 80 лет назад стояло у истоков отечественного хоккея. То, что КХЛ немного зашевелилась, уже неплохо. Другое дело, скажем так, содержание этого шевеления.

— Есть вопросы?
— Вопросы вызывает как минимум сам формат — турнир пройдёт внутри регулярного чемпионата, то есть неизбежны противоречия, в том числе между одной таблицей и другой. Не совсем понятен и состав участников, ведь многие самые рейтинговые команды КХЛ, например, «Авангард», «Ак Барс» и «Металлург», остались в стороне, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.Ru.

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