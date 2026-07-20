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Александр Овечкин назвал своего самого любимого футболиста

Александр Овечкин назвал своего самого любимого футболиста
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто является его самым любимым футболистом в жизни. Так, 40-летний хоккеист выбрал экс-голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

— Ваш самый любимый футболист в жизни?
— В жизни?

— Да.
— Лев Яшин.

— А вы прямо смотрели его какие-то хайлайты?
— Хайлайты, угу.

— А что вам нравится в его судьбе? Преданность?
— Преданность клубу, да.

— А из тех, кого вы прямо видели как игроков?
— Ну, Месси, конечно, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном».

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