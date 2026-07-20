В «Металлурге» раскрыли, почему подписали Нэйтана Тодда

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на вопрос, почему клуб заключил контракт с нападающим Нэйтаном Тоддом этим летом. Соглашение с форвардом рассчитано на два года — до конца сезона-2027/2028.

— Как шли переговоры с Нэйтаном Тоддом? Почему именно он?

— Он очень хороший и умный игрок. Если посмотреть на его выступления, он в каждой команде демонстрировал стабильность. Он может играть как на краю, так и в центре, любит взаимодействовать с шайбой. То есть подходит под нашу систему игры. Понимая, что Роман Канцеров покинул команду, рассматриваем Нэйтана прежде всего как центрального нападающего, хотя по ходу сборов всё может измениться, — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».