В «Барысе» рассказали, каким будет тренерский штаб команды в сезоне-2026/2027

Пресс-служба астанинского «Барыса» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец, его ассистентом будет Талгат Жайлауов.

Тренером нападающих «Барыса» утверждён Александр Савченков, тренером защитников — Евгений Королёв, вратарей — Константин Барулин. Тренерами общей физической подготовки будут два специалиста — Игорь Елисеев и Денис Михайличенко. Видеотренерами — Сергей Тамбулов и Владислав Белан.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Барыс» набрал 54 очка в 68 матчах и не попал в плей-офф.