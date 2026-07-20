«Много вопросов». Плющев — о контракте Барабанова с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал заключение контракта между нападающим, олимпийским чемпионом Александром Барабановым и клубом «Автомобилист». Соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года.

— Много споров вызвал чуть ли не рекордный контракт форварда Барабанова с «Автомобилистом». Екатеринбург сыграл ва-банк, да и в целом команда подбирается именитая и опытная. Её новый тренер Алексей Кудашов, имея такой состав и бюджет, должен понимать: с него начнут спрашивать с первого матча, никто ждать не будет!

— Не слишком ли много «положили» Барабанову?

— Никогда не лез в деньги игроков, это вопрос совсем не для тренера. Другое дело, что мы опять возвращаемся к вопросу подготовки хоккеистов. Их у нас так мало, что на рынке дефицит, и на каждого свободного агента уходят большие деньги. Так что всё логично, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.Ru.