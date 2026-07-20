В России появится день хоккея. Путин подписал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Документ Путин подписал сегодня, 20 июля.

Напомним, сборная России занимает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), набрав 5510 очков. Официальным лидером среди сборных, принимающих участие в международных соревнованиях, является Швейцария, набравшая 5335 очков.

При этом российская национальная команда не допущена к крупным турнирам, так как с 28 февраля 2022 года Международная федерация хоккея отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований на неопределённый срок.