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В России появится день хоккея. Путин подписал указ

В России появится день хоккея. Путин подписал указ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Документ Путин подписал сегодня, 20 июля.

Напомним, сборная России занимает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), набрав 5510 очков. Официальным лидером среди сборных, принимающих участие в международных соревнованиях, является Швейцария, набравшая 5335 очков.

При этом российская национальная команда не допущена к крупным турнирам, так как с 28 февраля 2022 года Международная федерация хоккея отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований на неопределённый срок.

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