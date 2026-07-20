Александр Овечкин назвал лучшего игрока чемпионата мира — 2026

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал лучшего игрока завершившегося чемпионата мира по футболу — 2026. Отметим, Овечкин делал свой выбор до финала турнира, где сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.
— Лучший игрок чемпионата мира — 2026, кроме Месси? По вашей версии.
— Кроме Месси?
— Да.
— Ну давай кого-то из испанцев возьмём.
— Там как будто команда, они [индивидуально] не выделяются...
— Да, вся команда.
— А если именно из игроков?
— Ямаль.
— Все говорят, что он провалил турнир.
— Ну, у каждого своё мнение есть. Что тут говорить? — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.