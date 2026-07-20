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Александр Овечкин назвал лучшего игрока чемпионата мира — 2026

Александр Овечкин назвал лучшего игрока чемпионата мира — 2026
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал лучшего игрока завершившегося чемпионата мира по футболу — 2026. Отметим, Овечкин делал свой выбор до финала турнира, где сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Лучший игрок чемпионата мира — 2026, кроме Месси? По вашей версии.
— Кроме Месси?

— Да.
— Ну давай кого-то из испанцев возьмём.

— Там как будто команда, они [индивидуально] не выделяются...
— Да, вся команда.

— А если именно из игроков?
— Ямаль.

— Все говорят, что он провалил турнир.
— Ну, у каждого своё мнение есть. Что тут говорить? — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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