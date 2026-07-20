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«Всё внимание — на легионеров». Плющев — о политике «Автомобилиста»

«Всё внимание — на легионеров». Плющев — о политике «Автомобилиста»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о екатеринбургском «Автомобилисте», раскритиковав кадровую политику клуба.

— Вам нравится нынешний «Автомобилист»?
— Опять-таки оценивал бы с точки зрения молодёжной политики. Екатеринбург – один из исторических центров страны. Раньше его школа на равных конкурировала с соседней челябинской – и наступала на пятки лидеру, школе московской. А что мы видим сегодня? В Челябинске – очередная тренерская команда из североамериканских гастролёров при минимуме внимания своей молодёжи. Точно такая же политика все последние годы – у Екатеринбурга. Новых имён практически нет, всё внимание – на легионеров.

При этом бюджеты у этих уральских клубов очень мощные, купи-продай идёт очень активно. После захода Кудашова его интенсивность стала ещё выше. Вот только нужно понимать: если игроки покупаются, то команды создаются. А созидательного процесса в том же Екатеринбурге в последние годы, увы, не просматривается.

— Кто виноват?
— Тут вопросы в первую очередь к клубному руководству. Из-за чего не работает школа, а внутри клуба не растут даже самые талантливые её ученики? Как из последнего звёздного призыва — из Трямкина и Голышева — там умудрились сделать середнячков? Почему в «Автомобилисте» всё время меняются игроки и тренеры, а руководители тихо сидят на своих местах и всем довольны?

— У вас есть ответы на эти вопросы?
— Знаете, вспоминаю, как в своё время в «Северсталь» зашли руководители из баскетбола и чуть ли не учили наш тренерский штаб реализовывать большинство как в этой игре с мячом, расставляя игроков по точкам. Сначала мы все смеялись, а потом эти баскетболисты реально занялись развалом клубного хоккея. Не удивлюсь, если в Екатеринбурге всё идёт по этому же сценарию. Во всяком случае результаты последних лет говорят именно об этом, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.Ru.

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