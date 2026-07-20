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«Может, неправильно его использовали». Овечкин — о Криштиану Роналду на ЧМ-2026

«Может, неправильно его использовали». Овечкин — о Криштиану Роналду на ЧМ-2026
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о футболисте сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил три мяча на завершившемся чемпионате мира — 2026. Португальцы дошли до стадии 1/8 финала, где проиграли Испании (0:1), которая в итоге выиграла турнир.

— Как относитесь к разговорам, что ему (Криштиану Роналду. — Прим. «Чемпионата») не надо было ехать на этот чемпионат мира, что он уже не тянет и надо было завершать четыре года назад?
— Как не тянет? Он всё равно один из лучших игроков. Просто, может быть, неправильно его использовали. И не давали передачи. А если посмотреть по моментам, да, он всегда открывался, показывал [жестом], что, мол, дайте мяч, но никто не давал. Раньше-то как было… Он показал руку — ему сразу давали, а он там уже разбирался, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Колонка об уходящих Роналду и Месси:
Футбол, который мы знали, закончился
Футбол, который мы знали, закончился
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