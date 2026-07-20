«Если Овечкин добился — значит, каждый может». Ротенберг — о детском хоккее

Главный тренер команды «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о важности рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля 2025 года. Канадец удерживает лидерство по шайбам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 против 1006).

— Александр Овечкин является главным символом российского хоккея. Насколько такие истории, как побитие рекорда Гретцки, важны для популяризации спорта и формирования образа спортсмена, который показывает пример характера и стремления к цели?

— Для каждого ребёнка важно мечтать и стремиться к своей цели. Рекорд Овечкина помогает каждому ребёнку верить в свои силы. Если Овечкин, будучи маленьким мальчиком, играл во дворе и добился этого рекорда — значит, каждый может. Это вдохновляет всех и популяризирует хоккей. Наша задача — создать условия, чтобы дети шли в хоккейные школы, сделать хоккей доступным. Тогда в будущем российские игроки будут бить новые рекорды, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».