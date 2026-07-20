Овечкин ответил, видит ли он в Ламине Ямале наследника Лионеля Месси

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, видит ли он в крайнем нападающем сборной Испании Ламине Ямале наследника аргентинского футболиста Лионеля Месси. Ямаль и Месси — выпускники академии каталонской «Барселоны».

— Вы видите в Ямале наследника Месси?

— Ну он очень талантливый. То, что Ламин творит с мячом… Для меня это игрок, можно сказать, от бога.

— Многие говорят, что Ямаль даёт то волшебство, которое раньше давали Месси и Роналдиньо. То есть иногда нерационально действует, но красиво.

— Нет, то, что он красиво играет, это 100%. Самое главное, чтобы это приносило результат, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.