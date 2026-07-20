«Легенда, у него золотые руки». Коробкин — о Владимире Ткачёве

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о форварде команды Владимире Ткачёве, высоко оценив его профессиональные навыки.

– К вам пришёл Владимир Ткачёв. Ты против него много играл, как он тебе именно как игрок, как человек?

– Володька — это легенда. Думаю, это самый техничный, наверное, игрок на данный момент в Континентальной хоккейной лиге. Какие у него золотые руки, какая голова, склад ума, это просто вообще космос какой-то. Человек классный, мы с ним давно познакомились, может, 8-10 лет назад на Матче звёзд КХЛ. И агент у нас один, мы пересекались где-то.

Конечно, интересно наблюдать, как он тренируется, как обыгрывает людей, как набирает столько очков. И при этом классный пацан, приятно с ним общаться, — сказал Коробкин в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».