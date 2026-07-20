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Овечкин назвал игрока, из-за которого влюбился в футбол

Овечкин назвал игрока, из-за которого влюбился в футбол
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, из-за какого игрока он влюбился в футбол. Так, форвард назвал экс-полузащитника «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо. Также Овечкин выделил известного аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в 39 лет забил восемь голов на чемпионате мира — 2026.

— Футболист, из-за которого вы влюбились в игру?
— Мне нравился Роналдиньо, а когда появился Месси, то Месси.

— Роналдиньо — главный футбольный волшебник?
— Ну… То, что он творил с мячом, это было что-то невероятное, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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