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Никита Филатов назвал лучших хоккеистов в истории, не упомянув Овечкина

Никита Филатов назвал лучших хоккеистов в истории, не упомянув Овечкина
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Бывший нападающий ЦСКА, «Коламбус Блю Джекетс», «Салавата Юлаева», «Торпедо», «Спартака» и «Лады» Никита Филатов перечислил трёх лучших игроков в истории мирового и российского хоккея, не упомянув капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Вот реально, кто в мировом хоккее считается лучшим? Кого мы в России считаем лучшим? Из СССР?
— Ну, думаю, однозначно в этом списке будут Фетисов, Харламов и Третьяк.

— Овечкин?
— Ну мы берём с учётом СССР…

— С учётом СССР, да. За всё время.
— Ну… Тут… Не знаю, для меня вот это всё в хоккее некорректно. В футболе не так, — сказал Филатов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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