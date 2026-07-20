15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, где покажут Матч года

Стало известно, где покажут Матч года
Комментарии

Пресс-служба ежегодного благотворительного события Матч года объявила в телеграм-канале, что игру, в которой встретятся звёзды НХЛ и КХЛ, в прямом эфире покажет Первый канал. Матч пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Впервые в истории мероприятие состоится не в Москве, а на самой большой ледовой арене в мире — «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, она вмещает около 21-22 тыс. зрителей.

В расширенный список вошли 49 хоккеистов: 26 игроков из Национальной хоккейной лиги и 23 представителя КХЛ. Среди них — 16 дебютантов, которые могут впервые выйти на лёд в рамках этого события.

Материалы по теме
Стали известны составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android