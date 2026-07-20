Стало известно, где покажут Матч года

Пресс-служба ежегодного благотворительного события Матч года объявила в телеграм-канале, что игру, в которой встретятся звёзды НХЛ и КХЛ, в прямом эфире покажет Первый канал. Матч пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Впервые в истории мероприятие состоится не в Москве, а на самой большой ледовой арене в мире — «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, она вмещает около 21-22 тыс. зрителей.

В расширенный список вошли 49 хоккеистов: 26 игроков из Национальной хоккейной лиги и 23 представителя КХЛ. Среди них — 16 дебютантов, которые могут впервые выйти на лёд в рамках этого события.