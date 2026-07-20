Александр Овечкин ответил на критичную реплику Андрея Аршавина о новичке «Барселоны»

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на реплику экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, который раскритиковал новичка «Барселоны» вингера Энтони Гордона. Английский футболист присоединился к сине-гранатовым в это трансферное окно из «Ньюкасла».

— Шава смотрел матч Англия — Аргентина и говорил про нового игрока «Барселоны» Гордона, что он просто доходяга, не будет играть в «Барсе», что он очень слабый.

— Ну… Не знаю, как на это реагировать, но думаю, что «Барселона» простых игроков не покупает. Рабочая лошадка.

— Дипломатично, дипломатично...

— Да, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.