«Повезло, что муж играет в хоккей». Жена Овечкина — о жаре во время финала ЧМ по футболу

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пожаловалась на жару во время финального матча чемпионата мира по футболу. Супруги посетили встречу между сборными Испании и Аргентины, которая прошла 19 июля в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф», и завершилась победой испанской сборной со счётом 1:0 д. вр.

Анастасия наблюдала за матчем с трибун, пожаловалась на жару и заявила: «Хорошо, что мой муж играет в хоккей! Тут такая жара, что невозможно сидеть». Овечкин ответил: «Всё для тебя, любимая!»

Ранее Овечкин заявил, что поддерживал Аргентину в финале чемпионата мира, и назвал заслуженной победу Испании.