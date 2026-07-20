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«Повезло, что муж играет в хоккей». Жена Овечкина — о жаре во время финала ЧМ по футболу

«Повезло, что муж играет в хоккей». Жена Овечкина — о жаре во время финала ЧМ по футболу
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Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пожаловалась на жару во время финального матча чемпионата мира по футболу. Супруги посетили встречу между сборными Испании и Аргентины, которая прошла 19 июля в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф», и завершилась победой испанской сборной со счётом 1:0 д. вр.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Анастасия наблюдала за матчем с трибун, пожаловалась на жару и заявила: «Хорошо, что мой муж играет в хоккей! Тут такая жара, что невозможно сидеть». Овечкин ответил: «Всё для тебя, любимая!»

Ранее Овечкин заявил, что поддерживал Аргентину в финале чемпионата мира, и назвал заслуженной победу Испании.

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