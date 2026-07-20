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Журналист НХЛ: Задоров — настоящий хищник. «Эдмонтону» очень нужен такой игрок

Журналист НХЛ: Задоров — настоящий хищник. «Эдмонтону» очень нужен такой игрок
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Журналист Дэвид Стэйплс прокомментировал несостоявшийся переход российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова в «Эдмонтон Ойлерз». Ранее появилась информация, что канадский клуб хотел заполучить защитника «Бостона» как часть сделки по обмену Дарнелла Нурса, но россиянин наложил вето на переход. Нурса позднее отдали в «Сан-Хосе Шаркс».

«Многим болельщикам «Ойлерз» не понравилась попытка выменять Задорова. Они считают его посредственным двусторонним игроком. Я же вижу в Задорове самого доминирующего и агрессивного игрока НХЛ, настоящего хищника, как назвал его комментатор матчей «Эдмонтона» в 2024 году. Считаю, «Ойлерз» очень нужен такой игрок», – цитирует Стэйплса Sportskeeda.

31-летний Задоров в прошлом сезоне провёл 81 встречу в регулярном чемпионате и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+19» и 152 минутах штрафа. В плей-офф у него 37 штрафных минут за шесть игр.

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