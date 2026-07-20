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Фетисов высказался о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»

Фетисов высказался о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о желании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина провести последний матч в карьере за московское «Динамо». Ранее 40-летний нападающий заявил о желании завершиь карьеру в родном клубе. Предстоящий сезон Овечкин проведёт в «Вашингтоне».

«Молодец, всё правильно делает. Пускай сначала сыграет за «Вашингтон», потом будет радовать и наших болельщиков», — цитирует Фетисова ТАСС.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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