Дерек Лалонд вошёл в тренерский штаб «Монреаля»

«Монреаль Канадиенс» нанял Дерека Лалонда на должность помощника главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. В минувшем сезоне 53-летний специалист занимал аналогичную должность в «Торонто Мэйпл Лифс».

С сезона-2022/2023 Лалонд возглавлял «Детройт Ред Уингз». 26 декабря 2024 года клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста. Он начал свою тренерскую карьеру в «Толидо Уоллай» из ECHL в 2014 году. Также он работал в «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве помощника тренера с 2018 по 2022 год. Вместе с командой Лалонд выиграл два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Каролине Харрикейнз» (1-4 в серии).