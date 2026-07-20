15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Немного непонятная ситуация». Бабаев высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье

«Немного непонятная ситуация». Бабаев высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье
Комментарии

Агент Шуми Бабаев оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в межсезонье и заявил, что хоккеистам нравится играть под руководством главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Немного непонятная ситуация, что «Ак Барс» не на рынке и всего один новичок. С другой стороны, это понятно. В первую очередь им надо было сохранить своих, кого они знали. Пока они с ними не порешали, не могли толком выходить на рынок.

Думаю, нет проблемы, что к Анвару не хотят идти игроки. У него довольно хорошие отношения со всеми, он достаточно позитивный тренер для хоккеистов, всегда находит с ними общий язык, они нормально с ним разговаривают», – цитирует Бабаева «Сила спорта».

Материалы по теме
«Не думал, что будет так плохо». Гомоляко высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android