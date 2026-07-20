«Немного непонятная ситуация». Бабаев высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье

Агент Шуми Бабаев оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в межсезонье и заявил, что хоккеистам нравится играть под руководством главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Немного непонятная ситуация, что «Ак Барс» не на рынке и всего один новичок. С другой стороны, это понятно. В первую очередь им надо было сохранить своих, кого они знали. Пока они с ними не порешали, не могли толком выходить на рынок.

Думаю, нет проблемы, что к Анвару не хотят идти игроки. У него довольно хорошие отношения со всеми, он достаточно позитивный тренер для хоккеистов, всегда находит с ними общий язык, они нормально с ним разговаривают», – цитирует Бабаева «Сила спорта».