«У него должно всё получиться». Бывший тренер СКА о назначении Брылина в минское «Динамо»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

«Очень интересное решение. Я Сергея хорошо знаю, он у меня играл в СКА. Это человек универсальный, много анализирует, много думает. Плюс самое главное, что он не прерывался от хоккея. То есть после завершения карьеры игрока он сразу начал тренировать, постоянно находился в хоккее. Сейчас пришло время попробовать себя главным. Думаю, у него должно всё получиться», – цитирует Черкаса Vprognoze.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.