15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У него должно всё получиться». Бывший тренер СКА о назначении Брылина в минское «Динамо»

«У него должно всё получиться». Бывший тренер СКА о назначении Брылина в минское «Динамо»
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

«Очень интересное решение. Я Сергея хорошо знаю, он у меня играл в СКА. Это человек универсальный, много анализирует, много думает. Плюс самое главное, что он не прерывался от хоккея. То есть после завершения карьеры игрока он сразу начал тренировать, постоянно находился в хоккее. Сейчас пришло время попробовать себя главным. Думаю, у него должно всё получиться», – цитирует Черкаса Vprognoze.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

Материалы по теме
Официально
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин стал главным тренером минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android