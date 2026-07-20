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Тренер «Айлендерс» — о Шефере: ему уделят гораздо больше внимания в следующем сезоне

Тренер «Айлендерс» — о Шефере: ему уделят гораздо больше внимания в следующем сезоне
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Питер Дебур поделился мнением о защитнике Мэттью Шефере. В прошлом сезоне 18-летний игрок обороны набрал 59 (23+36) очков за 82 игры, став лучшим новичком сезона.

«Другие команды уделят ему гораздо больше внимания в следующем сезоне. Ожидания будут выше, что окажет гораздо большее давление. Не могу передать словами, насколько я восхищён его потенциалом и возможностью работать с ним.

Он уже пользуется уважением в раздевалке, тем не менее ему всего 18-19 лет. Будет ли он частью нашей лидерской группы? Безусловно. У него есть все задатки будущего капитана. Но мы должны быть осторожны, чтобы не возлагать на него слишком много обязанностей слишком рано», – цитирует Дебура The Athletic.

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