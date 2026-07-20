Конюшков — о «Монреале»: не хочу потом жалеть, что даже не попробовал

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился мнением о предстоящем отъезде в Северную Америку. Следующий сезон 23-летний россиянин проведёт в нижегородском клубе на правах аренды. В текущее межсезонье Конюшков подписал двухлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс».

– Через год ты отправишься в «Монреаль». Не кажется, что ты ещё что-то мог сделать в России перед отъездом?

– Конечно, мог. Главная цель пока не достигнута. Мне казалось, что это такая черта – возраст, после которого я уже не смогу уехать. Не соберусь. Через год мне будет 24. Не хочу потом жалеть, что даже не попробовал.

– А что плохого в том, чтобы не поехать в Америку?

– Ничего. Просто я буду жалеть, если не воспользуюсь вариантом. Я хочу съездить и пожалеть или не пожалеть, – цитирует Конюшкова «Спорт-экспресс».

Конюшков был выбран «Монреалем» в четвёртом раунде под общим 110-м номером на драфте НХЛ 2023 года.